Германия увидела явное оскорбление в том, как Си Цзиньпин провел встречу с Шольцем | 360°

Мир 05 ноября 2022, 09:39 Германия увидела явное оскорбление в том, как Си Цзиньпин провел встречу с Шольцем Bild: Си Цзиньпин отказался пожимать руку Шольцу Unsplash

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Немцы считают, что председатель Китая Си Цзиньпин унизил канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщили в Ura.ru со ссылкой на немецкое издание Bild.

Канцлер летел на встречу почти сутки, привез с собой 70 чиновников и бизнесменов, а также 23 журналиста. Среди представителей бизнеса были руководители крупнейших немецких компаний: Adidas, Bayer, BioNTech, BASF, BMW, Merk, Siemens, Volkswagen и других.

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В результате китайцы уделили Шольцу всего три часа — два часа на встречу с Си Цзиньпином и один час — с министром Ли Кэцяном.

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Ко всему прочему, председатель КНР не стал пожимать руку немцу. В итоге Шольц просто неловко постоял рядом с Си Цзиньпином, пока китайский лидер не показал жестом, куда немецкому политику следует идти.

Пользователи Twitter раскритиковали немецкого канцлера Олафа Шольца, обвинившего президента России Владимира Путина в нарушении мирового порядка. Его уличили в лицемерии и назвали позором Германии.