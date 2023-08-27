Мир 27 августа 2023, 13:09 Германия столкнулась с проблемами из-за зависимости от экспорта Канцлер ФРГ Шольц назвал рост экономики в Германии неудовлетворительным Victor Lisitsyn,/GlobalLookPress

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Немецкая экономика переживает не лучшие времена, особенно из-за зависимости от экспорта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщило агентство Bloomberg.

На протяжении десятилетий страна была локомотивом экономического роста Европы. Однако теперь вероятен длительный период слабости, уточнили журналисты.

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«Германия — единственная крупная страна, объем производства которой, по прогнозам, сократится в этом году», — сообщило СМИ.

Шольц назвал текущий рост экономики неудовлетворительным, но заверил, что Германия находится в хорошем положении, несмотря на ее нынешнее слабое состояние. Канцлер отверг призывы к увеличению федеральных расходов.

«Я не уверен, что Евросоюз на самом деле считает, что нам следует брать на себя больше долгов», — добавил он.

Канцлер также отверг призывы субсидировать цены на электроэнергию для крупного бизнеса — шаг, к которому призывали некоторые законодатели.

Ранее Шольц пообещал не принимать необдуманных решений по поставкам оружия Украине. Он уверен, в будущем Германия может достигнуть высоких экономических показателей.