Мир 26 августа 2023, 19:14 Шольц пообещал не принимать необдуманных решений по поставкам оружия Украине Канцлер ФРГ Шольц обязался не делать необдуманных шагов по Украине Unsplash

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Каждое решение Германии о помощи Украине и поставках вооружений будет обдуманно приниматься руководством страны. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила газета Passauer Neue Presse.

Политик исключил возможность необдуманных шагов по Украине со своей стороны.

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«Никому такие решения не даются легко, все союзники помогают Украине по мере возможности, — указал Шольц.

Он добавил, что «никогда не будет делать ничего необдуманного». Политик выразил уверенность в том, что в будущем Германия может достигнуть высоких экономических показателей.

Ранее Шольц оскорбил всех противников военной помощи Украине и назвал их «падшими ангелами из ада». По мнению журналистки Berliner Zeitung Рут Шнеебергер, канцлер Германии позволил себе неуместное поведение только по причине того, что немцы не будут воспринимать слова Шольца всерьез. Она предложила политикам принять меры и уволить всех чиновников, которые будут оскорблять жителей страны.