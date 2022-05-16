Германия стала платить почти вдвое больше за российские товары

Расходы Германии на закупку российских товаров выросли почти в два раза. Это произошло даже при введенных санкциях и сокращении объема торговли, сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN).

В своем материале издание ссылается на Федеральное статистическое ведомство. В частности, расходы на поставки товаров из России возросли на 77,7%. Теперь они составляют 4,4 миллиарда евро.

Причиной этой ситуации стал рост цен на сырье, в том числе на газ и нефть. При этом импортный объем сократился на 27,8%, а экспорт из ФРГ в РФ уменьшился более чем на половину — на 58,7%. Теперь он составляет миллиард евро.

Торговый дефицит с Россией (разница между объемами экспорта и импорта), как уточняется в материале, достиг рекорда и составил 3,4 миллиарда евро.

Санкции, которые были направлены на ослабление России, ударили по Западу. Об этом сообщалось еще в апреле. Уже тогда в Германии не справлялись с наплывом беженцев, а годовая инфляция в ФРГ достигла рекордных значений. Без газа остались десятки районов Польши, Чехия столкнулась с ростом цен на топливо. Японии грозит нехватка электричества, а жители США жалуются на высокую стоимость продуктов. «360» разбирался в том, как живет «отвернувшийся» от России мир.