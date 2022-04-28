Бумеранг из беженцев и рекордных цен. Как живет «отвернувшийся» от РФ мир

Санкции, направленные на ослабление России, ударили по Западу. В Германии не справляются с наплывом беженцев, а годовая инфляция в стране достигла рекордных значений. Десятки районов Польши остались без газа, Чехия столкнулась с ростом цен на топливо. Японии грозит нехватка электричества, американцы жалуются на высокую стоимость продуктов. Как живет «отвернувшийся» от РФ мир — в материале «360».

Западные страны пока не собираются останавливаться на введенных в отношении России ограничениях. США пошли дальше и выступили за конфискацию российских активов — чтобы перенаправить их Украине. Но как это поможет самим американцам и жителям государств Евросоюза, непонятно.

Инфляция в Германии

В Германию ежедневно польскими поездами приезжают сотни людей. В Берлин украинских беженцев не пускают — город практически исчерпал лимит. Поэтому покинувших Украину пересаживают на другие направления, сообщил «Московский комсомолец».

Немецкая столица буквально увешена украинскими флагами. Они везде — как на официальных зданиях, так и на окнах обычных жилых домов. На улицах беженцев не бросают — селят во временных центрах, кто-то приезжает к знакомым. Но многим проживание в европейской стране не нравится, и люди начинают требовать невозможного.

Тем временем в апреле инфляция в Германии, по подсчетам Федерального статистического бюро страны, ускорилась до 7,4%. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. Потребительские цены выросли за этот же месяц на 0,8%. В Deutsche Bank отмечали, что из-за ограничения импорта энергоносителей инфляция может разогнаться до 10% и больше.

Берлинский оператор бассейнов Berliner Bäderbetriebe решил внести свой скромный вклад в снижение зависимости от поставок газа из РФ и снизить температуру воды в городских бассейнах.

Источник фото: скриншот The Telegraph

На фоне попыток немецких властей покупать российский газ за рубли британский The Telegraph потребовал ввести санкции уже против Германии под лозунгом «если немцы не хотят идти на жертвы, это их проблемы».

Нет газа — нет бизнеса

После введения санкций против «дочки» российского холдинга «Новатэк» Novatek Green Energy в Польше столкнулись с дефицитом природного сжиженного газа. Подачу голубого топлива в десятки муниципалитетов остановили.

Заместитель министра внутренних дел и администрации страны Павер Шефернакер заметил, что предупреждать местные власти не стали — решение о новых ограничениях приняли в закрытом режиме.

В Болгарии стоимость газа из-за прекращения поставок из РФ выросла на 50%. Бывший министр внутренних дел страны Румен Петков предрек болгарской экономике большие проблемы, уточнило РИА ФАН.

«Мы имеем такие секторы, которые практически на 100% зависят от поставки газа. Это большой провал нашего правительства», — сказал он, назвав газовые поставки через посредников катастрофой для страны.

Под удар, по словам Петкова, попадут медицина, промышленность и сельскохозяйственный сектор. За восстановление поставок уже выступили болгарские предприниматели, сообщил сайт Novini. Министр экономики и промышленности страны Корнелия Нинова заметила, что профсоюзы призвали правительство «уже сегодня» восстановить переговоры с «Газпромом».

Цены на бензин и еду

В Чехии подскочили цены на автомобильное топливо. За литр бензина придется отдать 42,72 кроны (около 1,74 евро). Дизель стоит 44,95 кроны — порядка 1,83 евро, сообщила чешская коммерческая компания CCS. Месяц назад специалисты наблюдали некоторое снижение, но потом ценник снова начал расти.

Американцы тоже столкнулись с подорожанием бензина. Президент США Джо Байден не раз пытался переложить ответственность за происходящее на российские власти и лично главу РФ Владимира Путина. Впрочем, успехом эти попытки не увенчались. Еще в марте на заправках страны появились стикеры с Байденом и Камаллой Харрис. К ним добавили надписи «Я сделал это» и «А я помогала!».

Стикеры на заправках в США после повышения цен на бензин

Апрельские цены на еду в США, написала газета The Washington Post, достигли рекорда с начала 1980-х годов. Например, фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже стоили больше восьми долларов за бушель — максимальный показатель почти за десятилетие.

Эксперты предупреждают, что подорожают говядина, свинина, птица и некоторые виды рыбы. По мнению автора статьи, именно противоречивая политика Байдена сыграла роль в росте цен в Соединенных Штатах.

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявлял, что нынешний американский лидер — худший в истории государства. За последние 14 месяцев инфляция в стране достигла 40-летнего максимума.

Дорогие удобрения и нехватка электричества

Во Франции в середине апреля отмечали рост цен на удобрения, писал RT. Подорожание стало результатом антироссийских санкций. Депутат Национального собрания Пьер Ватен в обращении к французскому правительству подчеркнул, что пострадает от этого сельскохозяйственная отрасль. Французы тем временем недовольны политикой своих властей в целом.

Японии грозит нехватка электричества — тоже из-за санкций против РФ. Свою роль сыграют и проблемы с поставками сжиженного природного газа (СПГ), отметила газета The New York Times.

В некоторых регионах электросети загружены по полной после аварии на «Фукусиме». В отличие от других источников, СПГ не складируют, а японского запаса хватит на две-три недели.

«Поэтому в периоды пикового спроса стране угрожают перебои с электричеством», — сказано в статье.

Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков СПГ. Санкции против РФ наряду с логистическими проблемами на фоне пандемии коронавируса еще больше сократили поставки. Как следствие — резко выросли цены, а йена обвалилась.