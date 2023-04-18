Власть 18 апреля 2023, 01:22 Немецкие СМИ в очередной раз «пробили дно» в антироссийском рвении — посол РФ Посол РФ в ФРГ Нечаев: германские СМИ перешли границы допустимого в антироссийском рвении Pixabay

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Немецкое издание Die Welt в антироссийском рвении перешло границы допустимого, в очередной раз «пробив дно», заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Газета опубликовала интервью с призывом убить президента России Владимира Путина для «наиболее простого» завершения конфликта на Украине. Слова посла процитировал ТАСС.

«Германское издание Die Welt 17 апреля 2023 года опубликовало интервью с американским журналистом и политологом Ф. Капланом, который, если верить написанному, „наиболее простым“ способом завершения конфликта на Украине считает убийство президента России», — прокомментировал статью российский дипломат.

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Публикация Die Welt прямо призывает к убийству, транслируя призыв без купюр и оговорок, вынося его в заглавие, заявил Нечаев.

«Достойно сожаления, что некоторые германские СМИ в своем антироссийском рвении переходят границы допустимого, каждый раз пробивая дно», — заключил посол.

Нечаев отметил, что хоть это и возмущает, но уже не удивляет.

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