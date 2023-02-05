Мир 05 февраля 2023, 00:47 Германия собралась отправить на Украину 160 танков Leopard 1 — СМИ Handelsblatt: Германия передаст ВСУ до 160 танков Leopard 1 из промышленных запасов Викимедиа

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Власти Германии могут организовать поставку на Украину не менее 160 основных боевых танков Leopard 1 из промышленных запасов. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Как заявили собеседники издания, немецкий оборонный концерн Rheinmetall и компания Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH возьмутся за ремонт большей части имеющихся у них машин, чтобы сделать их доступными для отправки на Украину. В компании FFG отметили, что у нее есть 99 танков Leopard 1, а у Rheinmetall имеется 88 основных боевых танков этой модели.

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Большая часть танков находится в неудовлетворительном состоянии. Поэтому их компоненты могут использовать для ремонта других танков Leopard, написали журналисты.

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Ранее ФРГ объявила о готовности передать Украине более 14 танков Leopard из своих запасов. Кроме того, страна согласилась на передачу ВСУ боевых машин собственного производства, которые стоят на балансе других государств. В ближайшее время начнутся курсы по управлению танками Leopard для украинских военных, их будут проводить на военной базе в Мюнстере.