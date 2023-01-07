07 января 2023, 10:10
Германия сломала хребет прежних отношений с Россией — Пушков
Сенатор Пушков: отказ Германии от российского газа привел к большому разрыву с Россией
Отказ Германии от поставок газа из России через «Северные потоки» привел к большому разрыву между Европой и Россией. Об этом в Telegram-канале сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.
«Случилось то, что я называю „большим разрывом“ между Россией и Европой. Отказавшись от поступавшего через „Северный поток“ российского газа, Германия сломала становой хребет былых отношений», — написал он.
Реклама
Пушков подчеркнул, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» поставили крест даже на теоретической возможности возвращения российского энергоносителя в ФРГ.
Реклама
«Отказ от поставок отбросил ситуацию до знаменитого договора „газ — трубы“, подписанного при Брежневе и Брандте между СССР и ФРГ более 50 лет назад. Поставки служили основой отношений стран даже в период холодной войны», — добавил сенатор.
Утечки на «Северных потоках» обнаружили в конце сентября 2022 года. Подорванные участники газопроводов находились в акватории Балтийского моря, у берегов Дании и Швеции. Российская сторона назвала случившееся диверсией.
Канцлер Германией Олаф Шольц ранее заявил, что ему сложно представить вероятность запуска сохранившейся нитки «Северного потока — 2» для поставок российского газа в Германию.
Германия
Россия
Евросоюз
Реклама
Реклама