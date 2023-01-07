Мир 07 января 2023, 10:10 Германия сломала хребет прежних отношений с Россией — Пушков Сенатор Пушков: отказ Германии от российского газа привел к большому разрыву с Россией РИА «Новости»

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Отказ Германии от поставок газа из России через «Северные потоки» привел к большому разрыву между Европой и Россией. Об этом в Telegram-канале сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Случилось то, что я называю „большим разрывом“ между Россией и Европой. Отказавшись от поступавшего через „Северный поток“ российского газа, Германия сломала становой хребет былых отношений», — написал он.

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Пушков подчеркнул, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» поставили крест даже на теоретической возможности возвращения российского энергоносителя в ФРГ.

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«Отказ от поставок отбросил ситуацию до знаменитого договора „газ — трубы“, подписанного при Брежневе и Брандте между СССР и ФРГ более 50 лет назад. Поставки служили основой отношений стран даже в период холодной войны», — добавил сенатор.

Утечки на «Северных потоках» обнаружили в конце сентября 2022 года. Подорванные участники газопроводов находились в акватории Балтийского моря, у берегов Дании и Швеции. Российская сторона назвала случившееся диверсией.

Канцлер Германией Олаф Шольц ранее заявил, что ему сложно представить вероятность запуска сохранившейся нитки «Северного потока — 2» для поставок российского газа в Германию.