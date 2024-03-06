Эксклюзив 06 марта 2024, 14:37 Германия резко отреагировала на призыв Макрона «не трусить» в вопросе помощи ВСУ Журналист Малашенко озвучила реакцию России, США и Германии на идеи Макрона

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Высказывания президента Франции Эммануэля Макрона об отправке солдат на Украину бесполезны, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Сейчас разговоры о вводе сухопутных войск или степени храбрости руководителей европейских государств Западу не нужны. Однако Украина была бы рада помощи, но вряд ли ее получит. Екатерина Малашенко в стриме «360» озвучила реакцию России, Германии и США на наполеоновские замашки Макрона.

«Немецкие генералы обсуждали удары по Крымскому мосту с помощью ракет Taurus. Безусловно, пришлось немцам оправдываться и перед Соединенными Штатами за то, что никаких операций они не планировали, а ввели исключительно теоретический разговор. Поэтому это недоразумение, как назвал его Писториус, не должно повлиять на отношения Германии с НАТО», — отметила журналист.

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, желая загладить вину перед США, заявил, что все страны Европы и НАТО поддерживают ФРГ по теме отправки войск на Украину. Таким образом страна вслед за Соединенными Штатами очень резко отреагировала на заявление Макрона с призывом к союзникам перестать быть «трусами и помочь Киеву против России».

«В администрации [президента США Джо] Байдена это заявление Макрона тоже комментировали и заявили, что никаких войск американских на Украину они отправлять не намерены. Но не потому, что боятся сами американцы, а потому что их якобы Зеленский об этом не просил», — добавила Малашенко.

Но Зеленский точно не против, если натовский контингент зайдет на территорию Украины, отметила Малашенко. Просто не просит этого с трибуны на площадках Запада, потому что понимает: воевать за Украину ни европейцы, ни американцы не будут.

Ранее Малашенко озвучила сценарии возможного конфликта России и НАТО. Возможная военная операция Североатлантического альянса начнется с быстрого глобального удара, а затем перейдет к массированным ракетно-авиационным атакам.