Эксклюзив 05 марта 2024, 13:11 Быстрый глобальный удар. Минобороны раскрыло сценарий нападения НАТО на Россию Журналист Малашенко озвучила сценарии возможного конфликта России и НАТО

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Возможная военная операция НАТО против России начнется с быстрого глобального удара, затем начнутся массированные ракетно-авиационные атаки. Такое заявление сделали эксперты журнала «Военная мысль». Утечка диалога немецких офицеров про передачу Украине ракет для их выпуска по России свидетельствует о том, что страны НАТО готовы пойти ва-банк. Екатерина Малашенко в стриме «360» представила возможные сценарии конфликта.

«В распоряжении нашего военного ведомства оказались планы НАТО по вторжению в Россию. [Они] так или иначе продолжают агрессивную политику в отношении страны, в том числе воинственную, и могут напасть на нас на нашей территории. Министерство обороны России представило потенциальный план нападения на страну», — рассказала Малашенко.

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План этот состоит из нескольких этапов, отметила журналист. Сообщается, что в настоящее время иностранные специалисты создают новый вид войск — это объединенные оперативные формирования, которые совмещают межвидовые компактные и высокомобильные многосферные группировки войск. Предполагается, что они смогут атаковать как административно-политическую инфраструктуру, так и военную.

«Нанести стратегическое поражение России это основная цель блока НАТО. Они об этом говорят вполне официально. Операции начнутся, по сообщениям нашего военного ведомства, с воздушных наступательных. Они будут состоять из глобального удара и ряда массированных ракетно-авиационных ударов», — добавила Малашенко.

Противник может применять разные провокации и агрессивные действия, чтобы каким-то образом оправдать свое нападение на территорию России. Как подчеркнула журналист, на самом деле это не первый план, который публикуется странами Североатлантического блока.

Ранее зарубежные СМИ писали, что России удалось посеять раскол среди стран Запада, оставить Олафа Шольца в дураках. Якобы сработала шпионская операция Владимира Путина.