Берлину пришлось сменить свой внешнеполитический курс. Страна сделала ставку на Россию, так как у нее появились противоречия с США. Дело, в том числе, в экономических вопросах и пребывании американских солдат на территории Германии.

Старший научный сотрудник Центрa европейскиx исследований ИМЭМO РАН Владимир Оленченко назвал в беседе с сайтом RT причины, по которым Берлин все же поставил на РФ.

Между ним и Вашингтоном возникло несогласие по многим точкам соприкосновения. Речь идет как о соперничестве экономического плана по ряду отраслей, так и о нахождении военных США на немецкой земле. Соединенные Штаты при этом заинтересованы в том, чтобы Германия занимала «подчиненное положение».

«В такой ситуации Германия вынуждена переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию как на своего стратегического партнера», — подчеркнул Оленченко.

Ухудшение отношений немецкой стороны с американцами стало еще более очевидным в июне 2020 года. Эксперт обратил внимание на тот факт, что власти Германии все чаще говорят о необходимости «проводить самостоятельную политику без оглядки на Вашингтон».

Как заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр, Берлин намерен стремиться к более тесному взаимодействию с Москвой во время своего председательства в Совете ЕС.

Канцлер Германии Ангела Меркель накануне подчеркнула, что газопровод «Северный поток — 2» необходимо достроить, несмотря на санкции США.