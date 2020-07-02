Германия решила поставить на Россию «без оглядки на Вашингтон» — эксперт
Старший научный сотрудник Центрa европейскиx исследований ИМЭМO РАН Владимир Оленченко назвал в беседе с сайтом RT причины, по которым Берлин все же поставил на РФ.
Между ним и Вашингтоном возникло несогласие по многим точкам соприкосновения. Речь идет как о соперничестве экономического плана по ряду отраслей, так и о нахождении военных США на немецкой земле. Соединенные Штаты при этом заинтересованы в том, чтобы Германия занимала «подчиненное положение».
«В такой ситуации Германия вынуждена переориентировать свой внешнеполитический курс, сделав ставку на Россию как на своего стратегического партнера», — подчеркнул Оленченко.
Ухудшение отношений немецкой стороны с американцами стало еще более очевидным в июне 2020 года. Эксперт обратил внимание на тот факт, что власти Германии все чаще говорят о необходимости «проводить самостоятельную политику без оглядки на Вашингтон».
Как заявил посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр, Берлин намерен стремиться к более тесному взаимодействию с Москвой во время своего председательства в Совете ЕС.
Канцлер Германии Ангела Меркель накануне подчеркнула, что газопровод «Северный поток — 2» необходимо достроить, несмотря на санкции США.