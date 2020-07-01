Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток 2», несмотря на санкции США

Проект «Северный поток 2» необходимо завершить, несмотря на позицию США. Планы Америки наложить экстерриториальные санкции на газопровод не соответствуют правовым представлениям Германии.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопросы парламентариев в Бундестаге. Ее слова процитировал «Интерфакс».

Мы считаем, что вид экстерриториальных санкций, которые планируют США, не соответствуют нашим правовым представлениям и ожиданиям Ангела Меркель.

Канцлер признала, что сейчас «строительство затруднено», однако ФРГ все равно считает правильным завершить строительство «Северного потока 2». Именно в этом ключе действует Германия.

Меркель еще раз напомнила официальную позицию ФРГ, которая называет газопровод «экономическим проектом, который имеет политическую составляющую». По ее словам, именно поэтому Германия приложила так много усилий, чтобы не лишать Украину транзита российского газа и транзитных пошлин на ближайшие годы.

США угрожают ввести новые санкции в отношении «Северного потока 2», если его собственники попытаются достроить проект. Ранее возведение газопровода прекратили из-за первого пакета санкций, которые ввела Америка.

26 июня стало известно, что конгрессмены республиканцев и демократов вынесли на рассмотрение палаты представителей США законопроект, который предусматривает усиление санкций против газопровода.