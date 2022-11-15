Мир 15 ноября 2022, 09:39 Германия решила национализировать бывшую «дочку» «Газпрома» Федеральный вестник ФРГ: бывшую «дочку» «Газпрома» национализируют РИА «Новости»

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Правительство Германии решило национализировать бывшую дочернюю структуру «Газпрома» — компанию SEFE (Securing Energy for Europe). Ей принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище «Реден». Об этом передал ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ в Федеральном вестнике ФРГ.

Министерство по делам экономики и защиты климата объяснило это решение надвигающейся неплатежеспособностью SEFE — это может поставить под угрозу безопасность поставок в Германию.

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«Чтобы предотвратить эту опасность и сохранить операционную деятельность SEFE, сейчас происходит смена собственника и стабилизация компании», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также подчеркнули, что SEFE — ключевая компания в области энергоснабжения Германии, только с «неясными отношениями собственности».

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила 225,6 миллиона евро для национализации SEFE. По словам представителей ЕК, такая мера «положит конец праву собственности нынешнего российского акционера».