Мир 12 ноября 2022, 19:27 Еврокомиссия выделит средства на национализацию Германией бывшей «дочки» «Газпрома» Еврокомиссия утвердила 225,6 млн евро на национализацию ФРГ экс-компании «Газпрома» SEFE РИА «Новости»

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Еврокомиссия утвердила 225,6 миллиона евро для национализации бывшей дочерней компании «Газпрома» SEFE (Securing Energy for Europe) немецкими властями. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенное в Брюсселе заявление ЕК.

Отмечается, что SEFE принадлежит крупнейшее в западной части Европы подземное газохранилище «Реден». Сейчас компания находится под опекой Германии.

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«Мера позволит Немецкому государству стать стопроцентным владельцем SEFE GmbH, заменив ООО „Газпром экспорт“, с целью обеспечения безопасности поставок газа в экономику Германии», — пояснили в Еврокомиссии.

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Существующий капитал в 225,6 миллиона евро обнулят. По словам представителей ЕК, такая мера «положит конец праву собственности нынешнего российского акционера». После этого компания выпустит обычные акции с тем же номиналом, их уже подпишет Германия.

В Еврокомиссии утверждают, что перемены необходимы ФРГ, «уместны и пропорциональны для устранения серьезных нарушений в экономике страны — члена Евросоюза».

В начале ноября немецкая энергетическая компания Uniper сообщила, что с января по сентябрь 2022 года потеряла порядка 40 миллиардов евро из-за сокращения поставок российского газа.