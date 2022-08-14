Германия расписалась в своем новом «газовом провале»

Попытка Германии договориться с Катаром о поставках газа (вместо российского) обернулась провалом — его получит Италия. Об этом рассказали в материале издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Министр экономики Германии Роберт Хабек еще в марте посетил Ближний Восток в поисках альтернативы российскому газу. Он встретился с эмиром Катара Хабек и затем объявил, что страна готова поставлять ФРГ больше топлива. Но ничего подобного — контракты так и не заключены. И это в то время, когда Россия пропускает через газопровод «Северный поток — 1» лишь пятую часть от прежнего объема газа. А в Германии при этом масштабный энергетический кризис, говорится в статье.

Сейчас министр утверждает, будто Катар не хочет «делать хорошее предложение», хотя на самом он договорился об энергетическом партнерстве с Дохой лишь в мае и не согласовал при этом объемы поставок. К тому же Катар хочет заключать долгосрочные контракты, в то время как фирмы ФРГ собираются переходить на возобновляемые источники энергии.

И пока Германия трется на месте, энергетическая компания Eni из Италии добилась успеха.

«После заключения новых газовых контрактов с нашими партнерами в Алжире, Конго и Египте в начале этого года, в июне Eni присоединилась к предприятию North Field East в Катаре, которое является частью крупнейшего в мире проекта по производству СПГ», — заявил генеральный директор Eni Клаудио Дескальци.

К тому же Италия сотрудничает с Катаром давно и считается крупнейшим импортером сжиженного природного газа из этой страны.

Ранее сообщалось, что жители Германии вынуждены мыться мокрыми тряпками вместо душа, сокращать отопление в квартире и ставить режим не выше 30 градусов при стирке. Таким образом жители ФРГ экономят на коммунальных услугах.