Мир 20 ноября 2022, 12:39 Германия призналась в недостаче боеприпасов на 20 миллиардов евро Представитель Бундестага по обороне Хегль: армии не хватает патронов, снаряжения и солдат Unsplash

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Германии нужно закупить боеприпасы на 20 миллиардов евро, чтобы полностью обеспечить вооруженные силы. Об этом заявила газете Bild am Sonntag уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль.

В стране также слишком мало складов для амуниции, а военнослужащие не всегда обеспечены необходимой одеждой.

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«Бундесверу не хватает боеприпасов на сумму 20 миллиардов евро. <…> Ситуацию следует исправлять как можно скорее. Для военнослужащих очень важно наличие полного комплекта снаряжения. Это показатель того, действительно ли ситуация в бундесвере улучшается», — заявила Хегль.

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Она считает, что правительство обязано в ближайшее время выделить средства на решение этих проблем.

Уполномоченная Бундестага также добавила, что в бундесвере сейчас 20 тысяч вакантных должностей. На службе всего состоят 182 тысячи человек, но при этом из-за болезней, отпусков и стажировок в некоторых воинских частях задействованы максимум 60% от личного состава. То есть, солдат еще меньше, чем недостающего для них снаряжение, отметила Хегль.

До этого Германия передала Украине 30 обещанных самоходных зенитных установок Gepard. Первые зенитки отправили в августе.