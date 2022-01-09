Германия пригрозила руководству Telergam миллионными штрафами

Руководству Telegram грозят миллионные штрафы, если мессенджер не будет соблюдать законы Германии. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

По законам ФРГ, руководство мессенджера должно было назначить контактное лицо в Германии. Также компания была обязана создать легко идентифицируемый способ для информирования о противоправном контенте, уточнил портал Bild am Sonntag.

Как сообщил Бушман, Telegram до сих пор не выполнил требования законодательства. В связи с этим власти страны уже несколько раз инициировали наложение штрафов на компанию.

«В случае если не удастся следующая попытка доставки оповещения, то следующим шагом станет публичное оповещение. После этого мы сможем наложить денежный штраф. Наши законы предусматривают миллионные штрафы», — предупредил министр.

По словам властей Германии, обеспокоенность вызывает тот факт, что противники коронавирусных ограничений координируют свои действия с помощью Telegram. В том числе эти пользователи публикуют угрозы в адрес немецких политиков.

Ранее о давлении на Telegram в Германии заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что в Германии набирает обороты политическая кампания по ограничению мессенджера.