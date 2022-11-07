Германия потратит 83 миллиарда евро, чтобы сдержать рост цен на газ | 360°

Мир 07 ноября 2022, 00:58 Германия потратит 83 миллиарда евро, чтобы сдержать рост цен на газ Власти Германии потратят 83 миллиарда евро, чтобы сдержать рост цен на газ Pixabay

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Немецкое правительство планирует направить порядка 83 миллиардов евро из ранее одобренного плана защиты экономики в 200 миллиардов евро на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году, сообщило Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с министрами ищет пути выхода из энергетического кризиса, в котором оказалась страна. Чтобы остановить рост цен на энергоресурсы, правительству пришлось пойти на радикальные меры.

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«Власти выделят 42% от основного плана, одобренного в прошлом месяце, на финансирование ограничения цен на газ и электроэнергию в 2023 году в попытке защитить крупнейшую экономику Европы», — отметили западные СМИ.

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Однако не только энергетический кризис угрожает стабильности ФРГ. В страну прибывает все больше беженцев с Украины, которые нуждаются в поддержке.

По словам бургомистра Берлина Франциски Гиффей, в зимнее время года число украинцев в столице Германии вырастет в разы.