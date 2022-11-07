Германия потратит 83 миллиарда евро, чтобы сдержать рост цен на газ | 360°

07 ноября 2022, 00:58
Германия потратит 83 миллиарда евро, чтобы сдержать рост цен на газ
Власти Германии потратят 83 миллиарда евро, чтобы сдержать рост цен на газ
Немецкое правительство планирует направить порядка 83 миллиардов евро из ранее одобренного плана защиты экономики в 200 миллиардов евро на ограничение роста цен на газ и электроэнергию в 2023 году, сообщило Reuters.
Канцлер Германии Олаф Шольц вместе с министрами ищет пути выхода из энергетического кризиса, в котором оказалась страна. Чтобы остановить рост цен на энергоресурсы, правительству пришлось пойти на радикальные меры.
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«Власти выделят 42% от основного плана, одобренного в прошлом месяце, на финансирование ограничения цен на газ и электроэнергию в 2023 году в попытке защитить крупнейшую экономику Европы», — отметили западные СМИ.
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Однако не только энергетический кризис угрожает стабильности ФРГ. В страну прибывает все больше беженцев с Украины, которые нуждаются в поддержке.
По словам бургомистра Берлина Франциски Гиффей, в зимнее время года число украинцев в столице Германии вырастет в разы.
Германия
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