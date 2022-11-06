Бургомистр Берлина предупредила о росте числа беженцев с Украины | 360°

Мир 06 ноября 2022, 04:16 Бургомистр Берлина предупредила о росте числа беженцев с Украины Бургомистр Берлина Гиффей: зимой беженцев с Украины в городе станет больше Pixabay

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В холодное время года число украинских беженцев в Берлине станет больше, такое мнение выразила бургомистр Франциска Гиффей. Она объяснила миграцию нехваткой электроэнергии и тепла на Украине. Слова Гиффей передала газета Bild am Sonntag.

«Если у людей там [на Украине] не будет электричества, воды и отопления зимой, они отправятся в путь. Сейчас только в Берлин ежедневно прибывают около 150 украинцев», — отметила немецкий политик.

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По ее словам, эти цифры напоминают 2015 год. Тогда Европа оказалась на краю миграционного кризиса. Однако сейчас ситуация не такая критическая: прибывших граждан другой страны не будут размещать в спортивных залах.

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По данным канцлера Германии Олафа Шольца, в стране зарегистрированы свыше миллиона украинских беженцев. Власти выделят порядка 1,5 миллиарда евро для их обеспечения.

Ранее власти в ФРГ опубликовали рекомендации на случай отключения энергоснабжения. Таким образом они готовятся к суровой зиме на фоне проблем с энергоресурсами.