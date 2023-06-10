Мир 10 июня 2023, 08:42 Германия получила новые улики о возможной причастности Польши к подрыву «Северных потоков» WSJ: в ФРГ изучают улики о причастности Польши к подрыву «Северных потоков» РИА «Новости»

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Следователи из Германии изучают улики, свидетельствующие о том, что диверсанты при подрыве «Северных потоков» использовали Польшу в качестве оперативной базы. Об написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сейчас специалисты выясняют, по какой причине якобы связанная со взрывами яхта «Андромеда» зашла в польскую акваторию. Некоторые улики указывают на то, что Польша являлась центром финансирования и материально-технического обеспечения диверсионной атаки на газопроводы.

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«Могу заверить вас, что в этом не замешано ни одно польское государственное учреждение. Не могу исключать, что к этому причастна польская или какая-либо другая компания», — заявил представитель национальной безопасности Польши.

Издание уточнило, что официальные лица Германии заявили о бездоказательности причастности польской стороны к взрывам на трубопроповодах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Генпрокурор ФРГ не стал комментировать информацию газеты о том, что диверсанты использовали Польшу в качестве о оперативной базы.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия по-прежнему выступает за открытое международное расследование.