Власть 08 июня 2023, 13:59 Песков усомнился в достоверности сообщений СМИ о ЦРУ и «Северных потоках» Песков прокомментировал новые данные о «Северных потоках» словами «дело нечисто» РИА «Новости»

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Все обстоятельства диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» нужно выяснять в ходе открытого международного расследования с участием российской стороны. Но такие мероприятия сейчас не проводят. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал сообщение газеты The Washington Post о том, что американская разведка знала о планах Украины провести диверсию на газопроводах за три месяца до взрывов.

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«Мы не знаем, насколько подобные публикации соответствуют действительности, но то, что там дело нечисто, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что сомнений в том, что это была целенаправленная диверсия, не осталось ни у кого. Он добавил, что в распоряжении российских ведомств есть данные, которые свидетельствуют о возможной причастности западных стран к теракту против газопроводов, задействованных в мировой энергетической системе.

Американские журналисты сообщили, что сотрудники ЦРУ получили детали украинского плана по подрыву российских газопроводов от европейских коллег. В отчете, полученном от украинского источника, говорилось, что для подрыва «Северных потоков» используют небольшую группу дайверов ВСУ.