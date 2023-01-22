Мир 22 января 2023, 01:12 Германия подготовила для отправки на Украину используемые в качестве мишеней танки — СМИ Der Spiegel: ФРГ может передать ВСУ самые старые танки, имитирующие врага на учениях Defense.gov

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Немецкие военные могут отправить на Украину только 19 самых старых танков Leopard 2, используемых на учениях для имитации врага. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Авторы статьи пишут, что Минобороны Германии еще весной 2022 года составило перечень всех имеющихся в составе бундесвера танков Leopard 2, чтобы отдать часть ВСУ. При этом обороноспособность немецкой армии не снизится.

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«Согласно списку, всего в бундесвере имеется 312 различных танков Leopard 2 разных серий выпуска, из которых 99 в мае находились на ремонтно-профилактических работах в цехах оборонной промышленности, а один уже списали», — говорится в публикации.

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Таким образом, у бундесвера лишь 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V количеством в 53 единицы. На Украину могли бы передать самые старые и уже не используемые по прямому назначению танки.

Речь идет о 19 моделях Leopard 2A5. Их сейчас используют для представления сил противника в центре боевой подготовки армии. Кроме того, немецкие военные готовы отказаться от модели 2А5, поскольку ее используют лишь для учений.

Бывший министр обороны Германии Кристин Ламбрехт перед уходом с поста распорядился не проводить инвентаризацию танков Leopard. Таким способом она хотела предотвратить давление на канцлера Олафа Шольца со стороны западных партнеров.