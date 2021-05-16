Германии нужно вдвое больше российского газа, поэтому «Северный поток — 2» нужно достроить как можно быстрее. Руководство страны однозначно поддержало проект без оглядки на угрозу со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Сейчас Германия отказывается от угля и атомной энергетики в пользу природного газа, поэтому трубопровод через Балтику жизненно необходим ФРГ и другим европейским странам. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер напомнил, что на протяжении 40 лет поставок газа сначала из СССР, а потом из России они «ни разу не были политическим оружием в отношениях между Востоком и Западом».

«40% потребностей ЕС в газе обеспечивает Россия. Поэтому мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод. И мы хотим, помимо этого, поговорить о том, как производство водорода может удовлетворить спрос на энергоресурсы здесь, в Европе», — приводит агентство слова премьер-министра немецкой федеральной земли Саксония Михаэля Кречмера.

Накануне глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию до конца года.