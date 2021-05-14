В Минэнерго заявили, что Европа заинтересована в газопроводе «Северный поток — 2». Проект планируется ввести в эксплуатацию до конца этого года.

«Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой», — передало РИА «Новости» слова главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова, сказанные в интервью журналу «Энергетическая политика».

Он отметил, что строительство газопровода находится на завершающей стадии.

Ранее посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что работы по «Северному потоку — 2» необходимо закончить до выборов в Германии. На этих выборах канцлер Германии Ангела Меркель не будет выдвигать свою кандидатуру, в стране впервые за 16 лет появится новый глава правительства.

В апреле российский вице-премьер Александр Новак сообщал, что «Северный поток — 2» готов на 95%. В «Газпроме» планировали запустить трубопровод уже в этом году.

Тогда же Bloomberg писал со ссылкой на график работ, что укладку трубопровода в территориальных водах Дании должны завершить в конце мая, после чего трубоукладчик будет работать в германских водах.