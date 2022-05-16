Германия откажется от нефти из России, даже если Евросоюз передумает

К концу 2022 года Германия прекратит закупки российской нефти, даже если Евросоюз не придет к консенсусу и не включит эмбарго в следующий пакет санкций. Об этом агентству Bloomberg рассказали источники в немецком правительстве.

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен продвигать национальный план в рамках санкций. По данным министерства экономики ФРГ долю России в общем объеме поставок нефти удалось сократить с 35% в феврале до 12% в мае.

Переговоры с альтернативными поставщиками нефти в страну уже начаты. Планируется, что оставшиеся проблемы с логистикой будут полностью решены в течение шести-семи месяцев.

В начале мая нефтяное эмбарго поддержали министр экономики ФРГ Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер. Они заявили, что страна готова отказаться от российского угля и нефти, но не от газа.