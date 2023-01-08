Мир 08 января 2023, 00:46 Германия отказалась от поставок Украине танков в одностороннем порядке Сопредседатель СДПГ Клингбайль: ФРГ не отправит танки Украине в одностороннем порядке Википедия

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Германия в вопросе поставок оружия Украине, в том числе танков Leopard, не согласна делать односторонние шаги. Об этом сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль сообщил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он напомнил, что сейчас ни одна страна в мире не поставляет Украине тяжелые танки вроде Leopard 1 или Leopard 2. При том российская сторона стала давно называть страны Запада участниками конфликта на Украине.

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«Поэтому американцы, французы, а также мы, как федеральное правительство, постоянно думаем о том, можем ли мы сейчас оказаться вовлеченными в боевые действия», — отметил Клингбайль.

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Немецкий депутат также заявил, что Европа все равно не перестанет поддерживать Украину. Свидетельством этого являются поставки БМП.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что власти Германии должны предоставить Киеву танки, подлодки и баллистические ракеты. По словам дипломата, обещанные ФРГ БМП Marder могут стать лишь «первым нарушением табу».