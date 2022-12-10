Мир 10 декабря 2022, 21:41 Польша сочла вопрос получения репараций от Германии не закрытым Посол Польши в Германии Павлош: Варшава не считает вопрос о репарациях ФРГ закрытым Pxhere

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Польша не согласна с позицией Германии по вопросу получения репараций за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны. Об этом сообщил новый польский посол страны в Берлине Дариуш Павлош, сообщило Welt.

«Действительно, федеральное правительство (ФРГ) считает этот вопрос закрытым с юридической точки зрения. Мы не считаем», — сказал польский посол.

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Он также призвал Германию не надеяться на то, что после выборов 2023 года проблема репараций просто исчезнет. По его словам, у этого требования есть большая поддержка со стороны общественности. Также за репарации сейчас выступает крупнейшая оппозиционная партия, добавил Павлош.

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«Крупнейшая оппозиционная партия в настоящее время также выступает за репарации и поддержала решение по этому вопросу в польском сейме», — сказал дипломат.

Павлош выразил недовольство помощью, которую Германия оказывает Киеву. В Варшаве, по его словам, удивлены, почему страна, экономический потенциал которой больше польского, меньше помогает Украине. Однако Павлош добавил, что в Польше видят попытки Германии наверстать упущенное, и положительно оценивают эти действия.

Отношения Германии и Польши никогда не были дружественными, а после начала конфликта на Украине они стали только хуже. Обозреватель Стивен Эрлангер считает, что ситуация грозит расколом ЕС и единству НАТО.