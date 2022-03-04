Германия осудила дискриминацию людей с российскими корнями

Германия решительно осуждает дискриминацию жителей страны с российскими корнями. Власти страны будут защищать таких людей, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер.

«Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка», — написала Фезер в Twitter.

Она добавила, что органы безопасности и сотрудники полиции очень бдительно следят за ситуацией. По словам министра, власти Германии будут защищать жителей страны как российского, так и украинского происхождения.

«Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии», — заключила она.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала прекратить нападки на россиян и белоруссов, проживающих на территории Германии. Русскоязычные стали подвергаться травле на Западе из-за ситуации вокруг Украины. Людей стали увольнять с работы и отказываться обслуживать в магазинах и кафе.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что попросила комиссара по правам человека СЕ защитить россиян за рубежом.