Германия намерена отправить Украине очередную партию оружия. Поставку одобрила глава Минобороны страны Кристина Ламбрехт. ВСУ должны получить 58 бронетранспортеров из запасов Национальной народной армии ГДР.

По данным газеты Welt am Sonntag, БТР перешли к бундесверу Германии в 1991 году. Сначала их передали шведской армии, затем Швеция продала их чешской компании. Теперь она пытается продать их Украине. Однако для этого было нужно одобрение Германии, сообщило РИА «Новости».

По данным Süddeutsche Zeitung, в минувшую среду Минобороны Германии составило список вооружения для ВСУ на 300 миллионов евро для поставки Украине. Но украинская сторона выразила недовольство, потому что этот перечень с ней не согласовали и в нем не было тех позиций, на которые рассчитывали ВСУ, написал Die Welt.

По информации источника издания, Украина хочет получить от ФРГ разведывательные и боевые дроны. А предлагаемые переносные зенитные и противотанковые комплексы для ВСУ имеют второстепенное значение.