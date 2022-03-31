Германия реализовывалв свою биологическую программу на Украине

Германия реализовывала на Украине собственную военно-биологическую программу, это подтверждается документами. Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

Свое заявление Гатилов сделала в ходе выступление на пленарном заседании Конференции по разоружению. Текст его выступления был размещен на сайте российского Министерства иностранных дел.

«Уместно отметить, что документы подтверждают факт реализации Германией на Украине собственной военно-биологической программы», — сказал Гатилов.

Целью германской программы, по его словам, было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, среди которых такие, как конго-крымская геморрагическая лихорадка.

Он добавил, что действия Германии, о которых до этого не знала широкая общественность, «несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения». Проект, как отметил Гатилов, финансировался МИД ФРГ и бундесвером.

Госдума РФ сформировала четыре рабочие группы для расследования фактов деятельности биологических лабораторий на Украине. Первичная документация, предоставленная Минобороны, будет детально изучена, отметила депутат Ирина Яровая.