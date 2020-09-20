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    20 сентября 2020, 00:07

    Вероятный преемник Меркель поддержал заморозку «Северного потока — 2»

    Александра Каширина

    Один из вероятных преемников канцлера Германии Ангелы Меркель Фридрих Мерц высказался в поддержку идеи заморозить строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом написал «Газета.ru».

    Мерц отметил, что на строительство стоит наложить мораторий сроком на два года. При это он подчеркнул, что «Северный поток — 2» должен быть обязательно достроен.

    «Мы не должны становиться слишком зависимыми в энергообеспечении ни от американцев, ни от российского газа», — указал он.

    Газопровод «Северный поток — 2» предполагает две нитки труб, которые соединяют российское побережье и Германию через Балтийское море. Ожидаемая мощность потока составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, который пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Дании, Швеции и Финляндии.

    Против проекта выступили США, заинтересованные в продаже Европе своего сжиженного природного газа, Украина и еще несколько европейских стран.

    Когда строительство было почти завершено, Белый дом ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2» в декабре 2019 года, если не покинут проект.

    Новости SMI.FM