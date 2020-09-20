Мерц отметил, что на строительство стоит наложить мораторий сроком на два года. При это он подчеркнул, что «Северный поток — 2» должен быть обязательно достроен.

«Мы не должны становиться слишком зависимыми в энергообеспечении ни от американцев, ни от российского газа», — указал он.

Газопровод «Северный поток — 2» предполагает две нитки труб, которые соединяют российское побережье и Германию через Балтийское море. Ожидаемая мощность потока составляет 55 миллиардов кубометров газа в год, который пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Дании, Швеции и Финляндии.

Против проекта выступили США, заинтересованные в продаже Европе своего сжиженного природного газа, Украина и еще несколько европейских стран.

Когда строительство было почти завершено, Белый дом ввел санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2» в декабре 2019 года, если не покинут проект.