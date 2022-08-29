Германия не смогла найти замену газу из России

Власти Германии провели переговоры с зарубежными партнерами, но пока не нашли замену российскому газу. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в эфире немецкого канала ZDF.

«Что касается энергоносителей, мы перечисляем сейчас России больше денег, чем прежде. При этом остается риск, что будут проблемы, цены взлетают, замены нет», — пояснил он.

По словам Зедера, сейчас стоит задача найти альтернативу российскому газу. Встречи с представителями Норвегии и Катара не помогли.

Россия в конце февраля начала спецоперацию на Украине. Коллективный Запад после этого стал вводить новые санкции, в частности на энергоносители. Президент РФ Владимир Путин отметил, что санкции нанесли большой удар мировой экономике. Но больше других пострадали те государства, которые и вводили эти ограничения.

В связи с ростом цен на энергоносители Европе предрекли тяжелую зиму. Такое положение может негативно отразиться на солидарности стран-членов ЕС.