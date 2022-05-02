Американские СМИ: Запад загнал себя в ловушку санкциями против РФ

Из-за антироссийских санкций США и их союзники попали в собственную ловушку, написало американское издание The Hill. Тяжелые последствия ограничений ощутили и бедные страны.

«Санкции и конфликт на Украине подняли мировые цены на сырье и энергоносители, помогая России увеличивать доходы от продажи нефти и газа, несмотря на сокращение экспорта», — отметили журналисты издания.

Они констатировали восстановление рубля, которое произошло вопреки стараниям Запада исключить Россию из мировых финансовых потоков. По данным издания, высокая инфляция и сбои в цепочках поставок угрожают прибыли западных корпораций. Ситуацию усугубляет повышение процентных ставок для сдерживания инфляции.

«Беспрецедентные санкции Запада, введенные США против России, сравнивают с экономическим оружием массового уничтожения, которое в конечном итоге разрушит российскую экономику. На самом деле санкции подобны обоюдоострому мечу: они причиняют боль России, но также влекут за собой издержки для тех, кто их вводил», — отметили в издании.

Ранее стало известно, что цены на топливо, выросшие в свете антироссийских санкций, вынудили британцев экономить даже на еде.

Европа, активно продвигавшая идею заботы об экологии, вернулась к потреблению угля. ЕС не потянул зеленую энергетику в кризисной ситуации.

В Европе рассчитывают обойти запреты на импорт угля из РФ, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Об этом написала «Газета.ru».