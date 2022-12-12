Мир 12 декабря 2022, 03:14 Германия назвала неприемлемой риторику Сербии по вопросу Косова Глава МИД ФРГ Бербок: предложение об отправке сербских сил в Косово является неприемлемым flickr

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Риторика Сербии влияет на повышение напряженности вокруг Косова. Таким мнением министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поделилась в Twitter.

«Косово уменьшило напряженность, отложив местные выборы. Сербия своей недавней риторикой сделала противоположное», — отметила она.

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Бербок назвала предложение об отправке сербских сил в Косово абсолютно неприемлемым. Также глава МИД высказалась в поддержку диалога под эгидой Европейского союза.

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Конфликт между Сербией и Косовом длится уже несколько месяцев. Летом стороны чуть не пришли к вооруженному столкновению по вопросу автомобильных номеров. Власти Приштины выпустили указ, согласно которому владельцев машин с сербскими номерами должны были штрафовать.

Накануне на севере края начались массовые протесты. Жители Косова заблокировали транзитный мост и выстроили баррикады. Тогда президент Сербии Александр Вучич призвал власти Косова сохранить мир и перенести введение ограничений на осень. По его словам, Приштина намерена покончить с «сербской проблемой» в Косове и Метохии с помощью террористической политики.