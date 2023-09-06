Мир 06 сентября 2023, 06:00 Германия нарастила закупку российских удобрений в 3,3 раза Германия нарастила закупку российских удобрений до рекордных $150 млн Freepik

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Германия в первом полугодии 2023 года в 3,3 раза увеличила закупку удобрений из России по сравнению со средним уровнем прошлых пяти лет. Об этом сообщило РИА «Новости».

В материале сказано, что ФРГ в январе–июне закупила российских удобрений на 151,3 миллиона долларов, хотя последние пять лет немецкий бизнес приобретал удобрения на 45,5 миллиона долларов.

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При этом, в абсолютном выражении закупки удобрений у России со стороны Германии увеличились в 2,8 раза, в отличие от среднего показателя за предыдущие пять лет.

Благодаря этому Россия оказалась на третьем месте среди самых крупных поставщиков удобрений в ФРГ как в денежном, так и в абсолютном выражении.

Ранее стало известно, что Германия стала зависима от российских удобрений после отказа от газа из России. Собственное производство химикатов оказалось слишком дорогим для страны.