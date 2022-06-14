Германия начала переговоры с Польшей о передаче оружия Украине

Власти Германии начали переговоры с Польшей о передаче оружия Украине в рамках кругового обмена. Такие договоренности уже заключили с Чехией и Грецией. Об этом сообщила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт, написало РИА «Новости».

Немецкие власти уже договорились о передаче Украине вооружения из Чехии, которой помогут это компенсировать, сказала Ламбрехт. Такие же договоренности Германия заключила с Грецией.

«Мы ведем переговоры с Польшей», — сказала министр обороны ФРГ.

Бундесвер уже передал киевскому режиму «много» оружия из резервов, в том числе беспилотники и противотанковые ракеты, отметила Ламбрехт. Если не было возможности передать вооружение из резервов армии, Германия прорабатывала этот вопрос через предприятия, как в случае с зенитными самоходными установками Gepard, и по пути кругового обмена, сказала глава ведомства.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее сообщил, что немцы передадут киевскому режиму 30 САУ Gepard и семь самоходных гаубиц. При этом он уже неоднократно упрекал правительство ФРГ в медлительности с поставками оружия.