Посол Украины в ФРГ Мельник заявил, что медлительность правительства Германии войдет в историю

Медлительность правительства ФРГ в вопросах поставки военной помощи ВСУ «войдет в историю». Такое заявление сделал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в воскресенье в «Твиттере».

«Это позор», — заключил он.

Также Мельник опубликовал статью, в которой говорится о работе правительства Испании в рамках отправки ВСУ тяжелого вооружения. Материал вышел в газете El Pais. Журналисты издания сообщили, что королевство готовится передать Украине танки Leopard и батарею зенитных ракет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отвергал упреки в чрезмерной медлительности.1 июня он подчеркнул, что Германия не собирается останавливать поставки военной поддержки Украине. Шольц сообщил, что ФРГ договаривается с рядом стран о содействии в этом направлении.

Ранее представители несколько раз обвиняли правительство Германии в затягивании процесса одобрения поставок вооружений. Федеральный совет безопасности ФРГ, в который входят ключевые министры, уже около месяца не выносит решение по экспорту около 100 боевых машин пехоты Marder («Мардер»), произведенных концерном Rheinmetall («Райнметаль»).