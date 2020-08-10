Германия и Литва не нашли демократии в выборах в Белоруссии

Выборы президента Белоруссии не соответствуют демократическим стандартам. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт и добавил, что Берлин считает это неприемлемым.

«Очевидно, что на президентских выборах там (в Белоруссии — прим. ред.) не соблюдались минимальные стандарты демократических выборов, с нашей точки зрения, это неприемлемо», — приводит РИА «Новости» слова Зайберта.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что выборы главы Белоруссии были нечестными, однако не стал давать им официальную оценку. Он отметил, что для этого нужно собрать больше информации.

«Сложно назвать выборы [в Белоруссии] честными, демократичными и свободными, приходится выражать сожаление по этому поводу. <…> В будущем мы должны уделять еще больше внимания правам и свободам человека в Белоруссии и еще интенсивнее сотрудничать с оппозицией», — цитирует Линкявичюса агентство BNS.

Литовский министр заявил, что белорусское общество «уже готово к переменам и не замечать этого нельзя».

Выборы главы Белоруссии прошли в воскресенье, 9 августа. По предварительным данным, победил нынешний лидер республики Александр Лукашенко с результатом 80,23%. Штаб Светланы Тихановской с итогами голосования не согласился.

После закрытия избирательных участков люди устроили массовые беспорядки в Минске и других городах Белоруссии. Были жесткие стычки с бойцами ОМОНа.