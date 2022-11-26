Мир 26 ноября 2022, 00:00 Германия и Франция подписали соглашение о солидарности в области энергетики Франция и Германия будут поддерживать друг друга электроэнергией и газом РИА «Новости»

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Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Элизабет Борн подписали соглашение о солидарности в области энергетики. Речь идет о взаимной поддержке в сфере энергоснабжения. Церемония подписания транслировалась в эфире немецкого телеканала N-tv.

Согласно документу, Германия будет поставлять электроэнергию во Францию, а та будет заниматься поставками газа.

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«Друзья поддерживают друг друга в трудную минуту. Германия и Франция являются примером общеевропейской солидарности», — заявил Шольц.

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В ходе совместной пресс-конференции в Берлине премьер-министр Франции указала на решающее значение дружбы между двумя странами. По словам Борн, франко-германская пара станет двигателем объединенной Европы. Также она напомнила о солидарности Германии и Франции во взаимных поставках электроэнергии и газа.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил, что Евросоюз смог полностью заместить выбывший российский газ. Как отметила Симсон, газ, который больше не поставляется из России, заместили СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надежных источников.