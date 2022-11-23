Мир 23 ноября 2022, 20:04 Евросоюз заместил выбывший российский газ СПГ и топливом от «надежных источников» Еврокомиссар Симсон: ЕС смог полностью заместить выбывший российский газ РИА «Новости»

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У Евросоюза получилось полностью заместить выбывший российский газ, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. О замещении голубого топлива чиновница отчиталась в ходе пленарной сессии Европарламента, сообщило РИА «Новости».

«Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России, СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надежных источников», — уточнила Симсон.

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В ЕС и США в этом году обострился энергетический кризис. Стремительный рост цен на энергоресурсы, электроэнергию, топливо и другие товары произошел на фоне санкционного давления на Россию.

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Президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что даже частичный отказ от дешевых и надежных российских энергоресурсов негативно сказывается на экономике и жителях европейских стран. По словам главы государства, США продавливают отказ Евросоюза от поставок из России, что в итоге приведет к деиндустриализации Европы.

В начале ноября президент отметил высокий спрос на российский газ. Он подчеркнул, что будущие контакты на топливо РФ заключит в том числе и в ЕС.