Ситуация с плановым техническим осмотром газопровода «Северный поток», а также перебои с поставками газа из России могут привести к беде, считает обозреватель Foreign Policy Кристина Лу.

Если проблема с поставками газа из России не решится, Европу ждет «трудная зима», считает журналистка.

«Это предвещает беду предстоящей зимой, когда спрос на энергоресурсы растет и большие объемы газа необходимы для отопления домов», — отметила Лу.

Обычно в ЕС полагаются на летние месяцы для заполнения газовых хранилищ. Однако из-за техосмотра «Северного потока» возникли дополнительные риски. Обозреватель не исключила, что это может привести к закрытию заводов и дезорганизации экономики Европы.

Китайское издание Global Times отметило огромный ущерб для европейской экономики из-за санкций против России. Ограничения сильно ударили по самому Евросоюзу.