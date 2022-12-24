Мир 24 декабря 2022, 18:21 Германии предрекли скорое банкроство из-за цен на энергию Вице-спикер бундестага Кубики предупредил о банкротстве Германии из-за энергокризиса Unsplash

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Германия неспособна решить вопрос с энергетическим кризисом, поэтому она может стать «неблагополучным государством — банкротом». Таким прогнозом вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики поделился в интервью газете Bild am Sonntag.

«Если мы захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам грозит государственное банкротство», — отметил он.

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Политик уверен, что ФРГ будет не хватать 110 миллиардов евро, которые дополнительно хотят использовать для импорта энергии и энергоресурсов после «нежелания или невозможности» получать энергоресурсы у России. При этом правительство страны не хочет заниматься добычей газа на шельфе.

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Кубики считает, что Германия встала на путь становления дисфункциональным государством. На это указывают «цены на энергоносители и неспособность власти защитить страну». По словам вице-спикера, нужно «принимать контрмеры сейчас, иначе дела пойдут совсем плохо».

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее рассказал, как жители страны переживают последствия кризиса на Украине. По его словам, многим немцам приходится себя ограничивать.