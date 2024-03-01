01 марта 2024, 22:42
В Германии проверят возможный перехват разговора об ударе по Крымскому мосту
T-Online: контрразведка ФРГ проверит перехват разговора немецких офицеров
Контразведка ФРГ начала проверку возможного перехвата разговора немецких офицеров о потенциальном применении ракет по Крымскому мосту. Об этом сообщил портал T-Online.
«Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры», — указали в сообщении.
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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров. Она отметила, что участники беседы обсуждали удары по Крымскому мосту.
По ее словам, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и другие военные.
Минобороны Германии ранее отказалось комментировать информацию о предполагаемых переговорах военных ФРГ об атаке на Крымский мост.
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