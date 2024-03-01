Мир 01 марта 2024, 22:42 В Германии проверят возможный перехват разговора об ударе по Крымскому мосту T-Online: контрразведка ФРГ проверит перехват разговора немецких офицеров РИА «Новости»

Читать 360tv в

Контразведка ФРГ начала проверку возможного перехвата разговора немецких офицеров о потенциальном применении ракет по Крымскому мосту. Об этом сообщил портал T-Online.

«Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры», — указали в сообщении.

Реклама

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора немецких офицеров. Она отметила, что участники беседы обсуждали удары по Крымскому мосту.

По ее словам, в разговоре участвовали начальник отдела операций и учений командования ВВС Германии Франк Грефе, инспектор BBC бундесвера Инго Герхартц и другие военные.

Минобороны Германии ранее отказалось комментировать информацию о предполагаемых переговорах военных ФРГ об атаке на Крымский мост.