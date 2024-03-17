Выборы 17 марта 2024, 22:46 Путин увеличил рекордный отрыв после обработки более 50% протоколов Путин набрал 87,34% после обработки более 50% протоколов РИА «Новости»

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Центризбирком опубликовал новые данные результатов голосования на выборах президента России. После обработки 50,02% протоколов действующий глава страны Владимир Путин лидирует с 87,34%.

Николай Харитонов к этому часу набрал 4,11% голосов, Владислав Даванков — 4,01%, Леонид Слуцкий — 3,11%.

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Ранее Владимира Путина с победой поздравили зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава ДНР Денис Пушилин и папа римский Франциск.

Выборы длились три дня: с 15 по 17 марта. В 21:00 по московскому времени закрылись последние участки в Калининградской области, после чего начался подсчет голосов. Общая явка избирателей превысила 74%.