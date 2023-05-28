Мир 28 мая 2023, 09:58 «Герань» зацвела. Появились подробности массированной атаки беспилотников на Киев «РВ»: в ночь на 28 мая Киев подвергли одной из самых массированных атак БПЛА «Герань» Википедия

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Столица Украины в ночь на воскресенье, 28 мая, подверглась одной из самых массированных атак беспилотников после начала специальной операции. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры „Русской весны“».

По данным источника, атаку на Киев вели с восточного и южного направлений нескольким волнами с помощью ударных дронов «Герань» и Shahed.

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Впервые сирены воздушной тревоги на всей территории страны зазвучали около 00:08, а сняли этот режим только в 06:22. Таким образом, угроза ударов с воздуха сохранялась в стране порядка шести часов.

Глава городской военной администрации Киева Сергей Попко подтвердил массированную атаку на столицу. По его словам, системы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям, обломки нанесли повреждения многим объектам в разных районах столицы.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко сообщал о разрушении одного из складов в Соломенском районе города.