Генсовет ВТО перенес министерскую конференцию в Женеве из-за нового штамма коронавируса

Всемирная торговая организация (ВТО) решила отложить проведение первой за четыре года министерской конференции. Сроки перенесли из-за нового штамма коронавируса «омикрон».

Представитель Великобритании при ООН в Женеве Саймон Мэнли сообщил о переносе мероприятия в Twitter.

По его словам, ВТО взяла отсрочку, «учитывая ситуацию с пандемией и, как следствие, неспособностью всех делегаций присутствовать» на конференции.

Решение провести ее в другие сроки принял генеральный совет ВТО на внеочередном заседании вечером 26 ноября, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на источник в российской делегации. Причиной стало как распространение нового штамма из ЮАР, так и возможные планы Швейцарии ограничить в ближайшее время авиасообщение с этой и другими африканскими странами.

Замгендиректора ВТО Анабель Гонсалес подчеркнула, что перенос поддержали все члены организации. Ее слова привел ТАСС.

«Это правильное решение. Работа должна быть продолжена и будет продолжена», — сказала Гонсалес.

Конференция должна была состояться с 30 ноября по 3 декабря. Новые сроки ее проведения пока неизвестны.