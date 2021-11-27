США ограничат полеты в страны Африки из-за нового штамма коронавируса

Президент США Джо Байден решил ограничить авиасообщение с некоторыми африканскими странами. Причиной стало обнаружение нового штамма коронавируса.

«В качестве меры предосторожности и до получения дополнительной информации я приказываю ввести дополнительные ограничения на авиаперелеты из ЮАР и семи других стран», — привела слова Байдена пресс-служба Белого дома.

Полеты ограничат с 29 ноября. Американский лидер подчеркнул, что при принятии решений продолжит руководствоваться советами ученых и группы медиков.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Южной Африке. Новый вариант вируса содержит в себе сразу 32 мутации и является более заразным, чем «дельта». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что штамм вызывает озабоченность. Ему присвоили название греческой буквы «омикрон».

После появления сообщений о новом штамме страны стали ограничивать авиасообщение с африканскими странами. При этом министр здравоохранения ЮАР Джо Фахла назвал преждевременной отмену полетов. Он подчеркнул, что такие действия противоречат нормам и стандартам ВОЗ.