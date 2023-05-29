Мир 29 мая 2023, 03:40 Генштаб Украины объяснил отсутствие Артемовска в своих сводках Генштаб Украины: боевые действия в Артемовске сведены к минимуму РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генштаб Украины объяснил отсутствие упоминаний об Артемовске (украинское название — Бахмут) в своих сводках за последние дни. Ситуацию прокомментировал представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

По его словам, сейчас в городе фактически не ведутся боевые действия, они сведены к минимуму. За прошедшие сутки зарегистрировано только одно столкновение.

Реклама

К тому же, отметил Череватый, украинские военные не продвигаются по флангам. Это, по его сообщению, связано с «другой боевой работой», которая в будущем поспособствует продвижению сил. Тем более, что российская сторона проводит в Артемовске ротационные процессы.

Ранее сообщалось, что сводок Генерального штаба ВСУ исчезла фраза об «отраженных атаках в Бахмуте». Теперь вместо нее фигурирует выражение «продолжающиеся обстрелы города российскими силами».