Генсека НАТО Столтенберга назвали руководителем военных операций возле границ Белоруссии

Политолог Кирилл Коктыш предположил, что именно из-за действий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обострилась ситуация вокруг Белоруссии. По его словам, недружественные действия Литвы, Польши и Украины на этот раз координируются не из США, сообщила радиостанция Sputnik.

«Здесь с одной стороны НАТО понимает, и в первую очередь тот же Йенс Столтенберг прекрасно понимает, что Европа становится для Соединенных Штатов более или менее провинцией. Объективно с точки зрения чиновничьей логики именно ему выгодно, чтобы ситуация обострилась, чтобы США вынуждены были сохранять значимые силы и ресурсы и, собственно говоря, сохранять значимость НАТО как организации», — процитировала «Политика сегодня» слова политолога.

Ранее стало известно о концентрации войск на границе Белоруссии. Литва и Польша сосредоточили возле ее границ тысячи военнослужащих. Украина также вывела группировку военных к пограничным районам.