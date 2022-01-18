Российские власти следят за наращиванием сил Североатлантического альянса у границ Белоруссии и не оставят действия НАТО без внимания. Такое заявление сделал посол РФ в республике Борис Грызлов.

«Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. <…> Конечно, это не остается незамеченным», — сказал он в интервью ТАСС.

Грызлов подчеркнул, что Россия и Белоруссия внимательно относятся к вопросу охраны рубежей. Об этом написал RT. По словам политика, ежедневно силы двух стран патрулируют границы Союзного государства. Первый обход был сделан в 2022 году.

Грызлов напомнил, что в ноябре прошлого года обновленная Военная доктрина Союзного государства вступила в силу. Новая редакция была написана с учетом текущих угроз и актуальной геополитической ситуации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия способна обеспечить надежную защиту прав и интересов граждан и безопасность страны. Он отметил, что российские власти ждут от НАТО и Соединенных Штатов ответа по предложенным гарантиям безопасности.